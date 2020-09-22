В Азербайджане сократилось число врачей на каждые 10 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - Несмотря на общий рост числа врачей в Азербайджане этот показатель снизился из расчета на 10 000 человек населения.

Как сообщает во вторник Trend, в 2006-м году в стране было 30 584 врача. По данным на 2020-й год, количество врачей в Азербайджане достигло 31 829 человек.

Если в 2006-м году показатель численности врачей на каждые 10 тысяч человек в Азербайджане составлял 36,3, то в 2011-м году он вырос до 36,8. Однако после 2016-го года данный показатель вновь начал снижаться.

Показатель числа врачей из расчета на 10 тысяч человек в Азербайджане в 2016-м году составлял 33,9, в 2019-м году - 32,9, а в 2020-м году - 32,0.

Наибольший рост числа врачей наблюдается по специальностям лучевая диагностика, стоматолог, невропатолог, офтальмолог. По остальным специальностям число врачей сокращается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)