В отдельных частях Сумгайыта не будет воды
БАКУ /Trend/ - Сегодня в течение дня в массиве "Яшылдере" и прилегающих к нему территориях будут ограничения в подаче воды, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Перебои в подаче воды связаны с ремонтными работами, проводимыми на магистральном водопроводе.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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