Между Государственным агентством обязательного медицинского страхования и UNEC подписан меморандум

БАКУ/Trend/ - Между Государственным агентством обязательного медицинского страхования и Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Меморандум, подписанный между председателем правления агентства Зауром Алиевым и ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым направлен на взаимное сотрудничество в области создания новых специальностей и подготовки специалистов по применению обязательного медицинского страхования и управления здравоохранением путем оказания поддержки в расширении реформ, осуществляемых в стране в социальной и экономической сфере. В рамках меморандума предусматривается сотрудничество в сфере осуществления просветительских мероприятий, изучения зарубежного опыта и применения нужного опыта в стране.

В соответствии с документом стороны будут сотрудничать в направлении экономического анализа медицинских услуг, изучения опыта и пробелов в соответствующих сферах постсоветских стран. В то же время стороны пришли к соглашению в связи с обновлением пакета услуг обязательного медицинского страхования и проведением опроса среди населения для изучения удовлетворенности оказанными медицинскими услугами.

Мероприятия и исследования в рамках меморандума будут совместно осуществлять Государственное агентство обязательного медицинского страхования и Центр исследования экономики здравоохранения UNEC.