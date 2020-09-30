Минобразования Азербайджана огласило статистику инфицирования COVİD-19 в средних школах

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана огласило актуальные данные в связи с инфицированием коронавирусом COVİD-19.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, 29 сентября у 11 учащихся и двух работников общеобразовательных учреждений была зафиксирована температура тела выше 37.

Тесты на коронавирус оказались положительными у семи школьников и одного работника.

В целом одна школа и 19 классов переведены на дистанционное обучение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)