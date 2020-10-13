В результате ракетного обстрела армянскими ВС Гянджи три ребенка потеряли обоих родителей - омбудсмен (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила отчет о миссии по расследованию фактов в связи с очередным ракетным обстрелом со стороны ВС Армении города Гянджа, повлекшим за собой человеческие жертвы и разрушения.

Как передает во вторник Trend, в отчете сообщается, что в результате ракетного обстрела Гянджи три ребенка потеряли обоих родителей.

"Армения грубо нарушила требования международных соглашений, участницей которых она является, в частности "Конвенции о правах ребенка" ООН. Ракетный обстрел армянскими вооруженными силами с территории Армении второго по величине города Азербайджана - Гянджи, повлекший человеческие жертвы и разрушения, вновь показывает, что Армения не отказалась от своей агрессорской политики и намеревается оккупировать новые территории Азербайджана. Подобные бесчеловечные военные преступления Армении представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья населения, и этот акт агрессии должен беспокоить международные организации, мировые державы и национальные правозащитные институты, побудить их приложить усилия по принятию конкретных мер для применения против Армении правовых санкций", - говорится в отчете.

Как отмечается в отчете, военные провокации Армении приводят к нарушению фундаментальных прав и свобод людей, в том числе права на жизнь в безопасной и здоровой среде.

В отчете содержится призыв ко всем международным организациям и странам мира потребовать от Армении прекращения оккупации территорий Азербайджана, а также призыв принять срочные меры, предусматривающие международную правовую ответственность в отношении Армении.

(Текст: Турал Гараджаев)