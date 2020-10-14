3 студента UNEC успешно завершили программу международного бакалавриата Лондонской школы экономики/Лондонского университета

Три студента UNEC стали выпускниками программы международного бакалавриата Лондонской школы экономики/Лондонского университета.

Студенты UNEC присоединившись к международной программе со второго курса, слушали занятия в обоих университетах. Занятия проводились опытными преподавателями UNEC на основе программы Лондонской школы экономики/Лондонского университета. Экзамены же проводились Лондонской школой экономики/Лондонского университета в формате онлайн.

Студенты, успешно завершив 4-годичное образование, получили дипломы UNEC, а церемония вручения дипломов Лондонской школы экономики/Лондонского университета состоится в Лондоне.