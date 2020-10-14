В ряде городов и районов Азербайджана в выходные не будет работать общественный транспорт

БАКУ /Trend/ - В постановление Кабинета министров "О дополнительных условиях режима особого карантина в некоторых городах и районах" внесены изменения.

Как передает в среду Trend, согласно изменениям, в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Ленкорань, Шеки, Ширван, а также в Гекгёльском, Самухском, Сабирабадском, Губинском районах прекращается деятельность общественного транспорта с 00:00 17 октября по 06:00 19 октября, 00:00 24 октября по 06:00 26 октября и 00:00 31 октября по 06:00 второго ноября.