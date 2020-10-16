ГЭЦ Азербайджана объявил прием на вакантные места в колледжах

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил плановый прием на замещение вакантных мест в колледжах на базе полного среднего образования (11 лет), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

С 16 по 19 октября будет произведен выбор специальностей на данные места.

К выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие на приемном экзамене свыше 50 баллов, но не менее 10 баллов по каждому из предметов – азербайджанскому (русскому) языку и математике, баллы по иностранному языку не учитываются.

Абитуриенты, окончившие в этом году общеобразовательные заведения Азербайджана по уровню полного среднего образования, участвуют в конкурсе по результатам выпускного экзамена (по 11-м классам).

К конкурсу специальностей, требующих особых способностей, допускаются абитуриенты с общим баллом не ниже 40. В конкурсе по специальностям «Хореографическое искусство» и «Преподавание танцев» могут участвовать абитуриенты с общим баллом не менее 30.

Наряду со специальностями, требующими особых способностей, абитуриентам предоставляется возможность выбрать и другие специальности.

Список вакантных мест опубликован в 11-м выпуске журнала «Абитуриент».

(Текст: Кямаля Сеидова.)