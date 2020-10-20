Ситуация в связи с COVİD-19 в Азербайджане будет зависеть от соблюдения гражданами рекомендаций - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Ситуация в связи с коронавирусом в последующие месяцы в Азербайджане будет зависеть от того, как люди будут соблюдать рекомендации.

Об этом во вторник сказала Trend глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджы.

По ее словам, если все будут соблюдать несложные гигиенические правила, то может произойти снижение числа случаев заражения.

"В противном случае мы продолжим наблюдать рост числа инфицированных и летальных исходов, как и в некоторых европейских странах. В настоящее время несоблюдение людьми определенных санитарно-гигиенических правил способствует увеличению числа заболевших. В то же время, тот факт, что COVID-19 наблюдается в течение длительного времени, вызвал у людей пандемическую усталость. На данном этапе такая реакция естественна и ожидаема. Пандемическая усталость сейчас проявляется во многих странах в том, что люди недостаточно соблюдают рекомендации и запреты и не стремятся получать новую информацию о COVID-19. К тому же приход осени заставляет людей проводить больше времени в закрытых помещениях, что может способствовать увеличению числа инфицированных", - подытожила Ханде Харманджы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)