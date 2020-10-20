Минсвязи Азербайджана: Армения продолжает "фишинг"- атаки

БАКУ /Trend/ - Со стороны Армении продолжаются неудачные попытки почтовых "фишинговых" атак, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В этот раз в электронных письмах "фишингового" характера, отправляемых пользователям, сообщается, что якобы для защиты от увеличивающихся в последнее время кибератак Информационный центр Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальные инновациям при Президенте Азербайджана разработал специальную тренинг-программу для сотрудников МИД.

Пройдя по ссылке, просят ввести корпоративную электронную почту и ее шифр для участия в этом тренинге. Когда пользователь переходит по ссылке, и предоставляет информацию, то эта информация переходит в руки киберпреступников.

Служба электронной безопасности министерства просит всех быть максимально внимательными, не переходить по подозрительным ссылкам, не загружать незнакомые файлы и проверять достоверность информации из официальных источников.

Министерство просит в подобных случаях информировать Службу электронной безопасности по сайту www.cert.az или электронной почте [email protected]

(Текст: Кямаля Сеидова.)