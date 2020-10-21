Минобразования приступает к реализации проекта "Известные учителя Карабаха"

БАКУ /Trend/ - Минобразования Азербайджана приступает к реализации нового проекта "Известные учителя Карабаха", сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В рамках проекта будет представлена информация об известных лицах, родившихся в Карабахе и занимавшихся в свое время педагогической деятельностью.

Проект нацелен на то, чтобы в эти дни, когда мы радуемся вестям о победе доблестной азербайджанской армии, вспоминались и известные учителя Карабаха.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)