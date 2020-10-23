Азербайджанские призывники сдают тесты на COVİD -19

БАКУ /Trend/ - Призывники продолжают тестироваться на COVİD -19.

Об этом сказала член рабочей группы по COVİD -19, созданной при Минздраве Азербайджана, Наиля Дашдамирова, сообщает в пятницу Trend

Она отметила, что медперсонал территориальных участков командирован в управления по 11 районам управлений Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу города Баку: "Врачи отправлены туда для проведения тестов у призывников до отправки на военную службу. Созданы все необходимые условия для того, чтобы результаты тестов были готовы за несколько часов, и в зависимости от них были приняты соответствующие меры".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)