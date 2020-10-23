Армяне хотели, закрепившись на оккупированных территориях, заставить мир забыть об их варварском захвате - историк

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев осуществляет целенаправленную деятельность по признанию справедливой позиции Азербайджана на международной арене, он старался вернуть оккупированные территории мирным путем, но армянские вандалы и их политические руководители хотели, закрепившись на оккупированных территориях, заставить мир забыть о том, что они были варварски захвачены.

Об этом в пятницу сказал Trend член-корреспондент НАНА, доктор исторических наук, профессор Вели Бахшалиев.

Бахшалиев отметил, что сегодня в истории Азербайджана происходят великие события, невиданные за последние 100 лет - возвращение утраченных земель.

Он сказал что еще в советское время армяне, используя изоляцию СССР на международной арене, присвоили азербайджанские земли, узаконив их как свои.

По его словам, создание советского государства на территории бывшей Российской империи стало трагическим для азербайджанского народа. 10 августа 1920 года армяне, воспользовавшись слабостью политического руководства Азербайджана, присоединили к Армении Зангезур и уезд Шарур-Дерелейез.

Историк напомнил, что в результате усилий дашнаков, решением Центрального исполнительного комитета Закавказской советской федеративной социалистической республики от 18 февраля 1929 года часть земель десяти сел Нахчыванской АССР – Гурдгулаг, Хачик, Горадиз Шарурского уезда, Огбин, Агхеч, Алмалы, Итгыран, Султанбей Нахчыванского уезда, Гарчыван и Килит Ордубадского уезда – всего 657 кв. километров азербайджанской территории были переданы Армении: «Несмотря на то, что это противоречило условиям московского договора от 16 марта 1921 года и Карского договора от 13 октября 1921 года, армяне, воспользовавшись тем, советское государство было изолировано на международной арене, присвоили и узаконили эти земли. В 1948-1953 гг. азербайджанцы, проживающие на территории Армении, были депортированы. То есть, была продолжена политика аннексии земель, доставшихся нам от дедов. Эта политика активизировалась в 1992-1993 гг. и привела к оккупации 20% азербайджанских территорий».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)