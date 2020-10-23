Ухудшение эпидемиологической ситуации не исключает локальных закрытий - главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Если эпидемиологическая ситуация в Азербайджане ухудшится, то не исключены решения по локальным закрытиям, сказал в пятницу Trend главный инфекционист Азербайджана Тейяр Эйвазов.

По его словам, локальные закрытия одна из мер, которая предпринимается для предотвращения распространения коронавируса: "На локальные закрытия идут тогда, когда случаев распространения инфекции среди людей, проживающих на одной территории, значительно больше, нежели на других. Это одна из важных мер, которая предпринимается для этой территории. Если эти меры оказываются неэффективными, то могут быть введены более жесткие меры. Если такие меры не вводятся, значит ситуация контролируется".

Главный инфекционист добавил, что специалисты постоянно изучают эпидемиологическую ситуацию в республике и отдельных регионах: "Но заранее прогнозировать, какое решение будет принято и по какому региону, трудно"

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)