Легко переносящая коронавирус молодежь может стать разносчиком инфекции - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Легко переносящая коронавирус молодежь может стать разносчиком инфекции.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель научного комитета Объединения по управлению медицинскими территориальным подразделениями (TƏBİB), замдиректора НИИ медицинской профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

"Пожилые люди переносят заболевание тяжело, а молодые переносят его в легкой форме, и возможно даже без каких-либо симптомов. Однако это крайне опасный момент. Ведь не придавая своему состоянию особого значения и считая, что они "наверное, просто простыли", молодые люди не думают о том, что все может быть гораздо серьезнее и они могут быть больны коронавирусом. В этом случае заразившаяся коронавирусом молодежь становится настоящим разносчиком инфекции. Следует относиться ко всему этому предельно внимательно", - сказал Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)