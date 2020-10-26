Завтра ночью и утром в Баку ожидается туман и морось

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако, ночью и утром ожидается туман, морось, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 13-16, днем 20-24, в Баку ночью 14-16, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 55-60%.

27-28 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, которое будет относительно благоприятствовать метеозависимым лицам.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако, в некоторых восточных районах ожидается дождь, умеренный восточный ветер.

Ночью 10-15, днем 21-26, в горах ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)