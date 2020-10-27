МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом
БАКУ /Trend/ - На фоне растущей потребности населения в природном газе из-за похолодания, нарушение правил безопасности при использовании бытовых газовых приборов создает угрозу отравления угарным газом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.
Сообщается, что во избежание угрозы отравления, которое может привести к смерти, нужно соблюдать следующие правила:
- газовый прибор должен быть исправным и соответствовать установленным стандартам;
- высота помещения, в котором находится газовый прибор, должна быть не менее 2,20 м;
- вентиляционная система должна быть исправной, а форточка – открытой;
- в ванной комнате должна быть вентиляционная труба, в нижней части двери – отверстия;
- дымоходы нужно прочищать дважды в год.
Помните! Угарный газ не имеет запаха и не ощущается!
Признаки отравления угарным газом - головная боль, головокружение, тошнота, слабость.
Человека, отравившегося угарным газом, нужно вывести на свежий воздух, снять с него одежду, затрудняющую дыхание, вызвать скорую помощь.
Не забывайте - несоблюдение этих правил опасно для здоровья!
В случае опасности звоните на номер 112.
(Текст: Кямаля Сеидова.)