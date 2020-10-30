Бакинская высшая школа нефти занимает лидирующее место по числу президентских стипендиатов

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) в очередной раз заняла первое место в стране по числу президентских стипендиатов в первой группе специальностей.

Так, 22 студента Бакинской высшей школы нефти были удостоены президентской стипендии в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 29 октября 2020 года «О предоставлении президентской стипендии студентам, поступившим в вузы Азербайджанской Республики в 2020/2021 учебном году».

Бакинская высшая школа нефти заняла второе место среди вузов республики по этому показателю и первое место в первой группе специальностей.

Согласно соответствующему Указу, в этом году президентской стипендии были удостоены 102 студента.

Отметим, что президентской стипендии удостаиваются студенты, показавшие наивысшие результаты на приемных экзаменах в вузы Азербайджанской Республики.

До сих пор ни один вуз страны не смог составить конкуренцию Бакинской высшей школе нефти по количеству президентских стипендиатов в первой группе специальностей.

Так, общее число президентских стипендиатов БВШН составило 172 студента.

Следует отметить, что из 22 президентских стипендиатов БВШН 11 выбрали специальность «Информационная безопасность», 10 – «Инженерия по автоматизации процессов», 1 – «Химическая инженерия».

В этом году минимальный балл для получения президентской стипендии в БВШН составил 683,9.

14 студентов, удостоенных президентской стипендии, являются выпускниками бакинских школ, а 8 - выпускниками школ, находящихся в разных городах и районах, в том числе 1 – выпускником сельской школы и 1 – выпускником школы, относящейся к оккупированному району.

Отметим, что за последние годы размер президентской стипендии, присуждаемой студентам вузов в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики» от 3 сентября 2001 года № 564, был увеличен несколько раз и составляет 210 манатов.