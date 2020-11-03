Минобразования Азербайджана предупреждает частные школы

БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабинета министров Азербайджана № 430 от 29 октября 2020 года "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период особого карантинного режима" со второго ноября 2020 года организация образовательного и учебно-воспитательного процессов во всех учебных заведениях страны предусмотрена в дистанционной форме. В связи с пандемией, уроки преподаются посредством "Виртуальной школы", а также других онлайн-платформ. Учащимся также рекомендуется следить за телеуроками в рамках передачи "Время урока".

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования Азербайджана, в ведомство поступают обращения по поводу того, что ученики некоторых частных школ привлекаются к обучению в очной форме.

"Сообщаем, что это противоречит вышеприведенному постановлению Кабинета министров Азербайджана. В связи с вышеизложенным, в обязательном порядке требуется соблюдать настоящее Постановление Кабинета Министров Азербайджана. В противном случае, по поводу несоблюдения требований законодательства Азербайджана будут приняты соответствующие меры", - сказали в министерстве.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)