Стартовал международный творческий конкурс «Родная Шуша, ты освобождена! Родная Шуша, мы вернулись!»

БАКУ /Trend/ - При организации Республиканского центра детско-юношеского развития министерства образования 13 ноября – 31 декабря будет проведен международный творческий конкурс «Родная Шуша, ты освобождена! Родная Шуша, мы вернулись!», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

В связи с пандемией коронавируса конкурс, организованный на онлайн-платформе, планируется провести в трех возрастных группах : 9-11, 12-14 и 15-17 лет и в 4 номинациях – эссе, стихотворение, песня, речь.

В конкурсе может участвовать и молодежь от 18 до 28 лет.

Участники могут принять участие в одной номинации и подготовить представляемые работы на азербайджанском, русском и английском языках.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, могут отправить информацию о себе (имя, фамилия, дата рождения, заведение, в котором учится, страна, город, адрес и контактный телефон) вместе с работой на

[email protected].

Победители конкурса будут объявлены в январе следующего года, они будут награждены дипломами и ценными подарками.

Отметим, что конкурс нацелен на создание новых художественных текстов, повышение военно-патриотического духа азербайджанского народа, привитие молодежи героических чувств и чувств национального единства, а также на выявление талантливых детей и повышение у них художественно-эстетического уровня.

(Автор: Ильхама Исаьбалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)