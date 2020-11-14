Карабах обладает богатым туристическим потенциалом - эксперт

БАКУ /Trend/ - Карабах обладает богатым туристическим потенциалом, есть все возможности для развития разных видов туризма - экологического, горного, зимнего, охотничьего, оздоровительного.

Об этом в субботу сказал Trend председатель экспертного совета Ассоциации турагентств Азербайджана Гёкдениз Гахраманов.

По его словам, этот регион Азербайджана, имеющий древнюю историю, своеобразную флору и фауну, кухню, исторические, культурные и религиозные памятники, древние крепости, мосты, водные ресурсы и многое другое, привлечет туристов своими достопримечательностями.

Эксперт считает, что исторические памятники, уникальная архитектура города Шуша - жемчужины азербайджанской культуры- расположенного на высоте 1400 метров над уровнем моря, позволит создать новые туристические маршруты.

"В Шуше мягкий климат, а минеральные воды обладают лечебными свойствами. Это родина известных композиторов, мастеров мугама и художников. Все это позволит нам создать очень полезные направления в туризме и презентовать интересные маршруты для туристов.

В первую очередь необходимо восстановить инфраструктуру, обеспечить безопасность и возвращение наших граждан на освобожденные территории. Только после этого можно говорить о туристических поездках в Карабах.

Я также хотел бы отметить, что на протяжении многих лет армяне совершали вандализм на большей части оккупированного Карабаха и прилегающих территорий, уничтожая наши культурные памятники и инфраструктуру. Однако в ближайшем будущем Карабах станет основным туристическим центром Азербайджана, и каждого из нас ждет объемная и почетная работа", - подытожил Гахраманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)