Наш долг - поддерживать тех, кто защищает нашу страну - Yelo Bank

Проведено расследование на основании распространенной в социальных сетях новости о подаче в суд на солдата со стороны Yelo Bank. Было выяснено, что обращение в суд было подано до того, как гражданин приступил к военной службе. Сразу же после того, как стало известно, что он находится на службе, Банк направил запрос в Уджарский районный суд о приостановлении процесса по указанному делу. Кроме того, в банк был приглашен и брат самого солдата.

Yelo Bank с первого дня Отечественной войны за свободу наших земель всегда был за каждого клиента, участвовавшего и пострадавшего в боях. В связи с тем, что на сбор информации о служащих на войне клиентах требуется время, могут возникать подобные непредвиденные ситуации. Мы уже навестили нескольких таких клиентов и лично сообщили им об уступках со стороны банка, а также поблагодарили их за проявленный героизм на войне. Отметим, что и сегодня представители банка навестили одного из клиентов - солдата, потерявшего руку во время боевых действий. Услышав о произошедших событиях на войне из уст её участника, мы еще раз убедились, насколько ценной была наша победа.

Напомним, что Yelo Bank выделил 100 тыс. манатов Фонду помощи вооруженным силам, а также 50 тыс. манатов с целью поддержки солдат и их семей, что в общей сумме составило 150 тыс. манатов. В рамках акции поддержки нашей армии мы отправили на передовую необходимые медикаменты, средства гигиены, теплую одежду, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Около 20 наших сотрудников вступили в ряды армии в рамках мобилизации. Один из наших сотрудников погиб в результате варварской атаки на Барду.

В течение всего этого времени мы всегда были рядом с нашей армией и солдатами, с нашими сотрудниками на передовой и их семьями, и мы продолжим и дальше их поддерживать.

(Редактор: Наталья Кочнева)