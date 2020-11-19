В Баку доставлена новая техника спецназначения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку доставлено 16 из 25 единиц автотранспортных средств специального назначения германского производства, предусмотренного на этот год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку.

Остальное будет доставлено до конца этого года.

Новая техника обновит существующий автопарк коммунальных служб, повысит уровень оказываемых населению коммунальных услуг. Увеличение числа техники положительно повлияет на своевременный вывоз мусора и улучшение экологического состояния города.

На презентации, организованной гаражом Департамента ЖКХ города Баку, была предоставлена информация об автотранспортных средствах, механизмах и их технических показателях.

Было отмечено, что техника различного объема и назначения станет большим подспорьем в работе, где реализуется проект по сбору, транспортировке и сортировке твердых бытовых отходов в Баку при участии британской компании Mott MacDonald.

Использование новой, современной техники будет способствовать повышению санитарной чистоты, защите здоровья и окружающей среды, формированию новой экологической санитарной культуры, превратив Баку в один из красивейших городов мира.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)