Минобразования Азербайджана привело статистику сферы образования Агдамского района

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана привело статистику сферы образования Агдамского района.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, до оккупации в 1992-1993 годах в Агдамском районе функционировало 99 учебных заведения. В них обучались 29 478 учащихся, а число преподавателей составляло 2966 человек. В настоящее время, на 2020-2021 учебные года, по Агдамскому району насчитывается 135 учебных заведений, где получают образование 24 608 учащихся и работают 2997 преподавателей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)