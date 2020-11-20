Минобразования Азербайджана привело статистику сферы образования Агдамского района

Общество 20 ноября 2020 14:39 (UTC+04:00)
Минобразования Азербайджана привело статистику сферы образования Агдамского района

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана привело статистику сферы образования Агдамского района.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, до оккупации в 1992-1993 годах в Агдамском районе функционировало 99 учебных заведения. В них обучались 29 478 учащихся, а число преподавателей составляло 2966 человек. В настоящее время, на 2020-2021 учебные года, по Агдамскому району насчитывается 135 учебных заведений, где получают образование 24 608 учащихся и работают 2997 преподавателей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЗАО «Бакинский метрополитен» объявляет тендер на закупку строительных товаров
ЗАО «Бакинский метрополитен» объявляет тендер на закупку строительных товаров
АО «Алматинские электрические станции» закупит запчасти
АО «Алматинские электрические станции» закупит запчасти
Казахстанская нефтекомпания объявила тендер
Казахстанская нефтекомпания объявила тендер
Loading Bars
Лента новостей
Песня "Мой Азербайджан" получила статус "платинового диска" в России ФОТО/(ВИДЕО) Культура 14:43
Минобразования Азербайджана привело статистику сферы образования Агдамского района Общество 14:39
Президент Ильхам Алиев: Если к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами Политика 14:39
В Азербайджане в декабре начнется выплата субсидий фермерам Бизнес 14:35
В Агдаме, спустя 27 лет, прозвучал азан (ВИДЕО) Социум 14:33
В Агдаме прошел праздничный марш (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:31
Президент Ильхам Алиев: Представители стран, которые в первые дни войны хотели угрожать нам, получили наш жесткий ответ Политика 14:30
Президент Ильхам Алиев: В Нагорном Карабахе, в том числе на других оккупированных землях, от силы проживали 65 тысяч человек Политика 14:28
С 10 октября в Азербайджане произошел 10-кратный рост числа инфицированных коронавирусом - ВОЗ Общество 14:26
Завтра на Абшеронском полуострове местами будет дождливо Общество 14:24
В Азербайджане стартовал онлайн прием документов для участия в экзаменах экстерном Общество 14:21
Спокойной ночи, армяне (ВИДЕО) Интересное 14:20
К Земле приближается гигантский астероид Общество 14:16
Депутаты предложили наградить Президента Ильхама Алиева орденом "Хиласкар" Политика 14:13
Президент Ильхам Алиев: Мы могли бы разрушить Ханкенди за один день Политика 14:12
В Баку прошло победное шествие по случаю освобождения Агдама (ФОТО) Общество 14:06
Президент Ильхам Алиев об Армении: Спусти свой флаг, сложи его, положи в карман и иди живи в составе другой страны Политика 13:57
В Баку перед посольством Франции прошла акция протеста (ФОТО) Политика 13:49
"Карабах шикестеси" прозвучал в рамках Международного конгресса Санкт-Петербурга Культура 13:49
Внесены изменения в Программу льготного кредитования субъектов предпринимательства РК Финансы 13:49
В Узбекистане произведено 457,6 тыс. тонн хлопка-волокна Узбекистан 13:44
Узбекистан в январе-октябре увеличил выпуск автомобилей на 9,11% Узбекистан 13:43
Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 4,05% Узбекистан 13:42
Президент Ильхам Алиев: Армения фактически колония Политика 13:32
Президент Ильхам Алиев: Ежедневно в Армении арестовывают того или иного лидера оппозиции. Где ты, Совет Европы? Политика 13:26
Парламент Азербайджана утвердил Положение о звании "Герой Отечественной войны" Политика 13:23
Президент Ильхам Алиев: Армянская армия состоит из воров. Генералы, которые продают тушенку, паек солдата – воры Политика 13:16
Переименованы два освобожденных от армянской оккупации села Ходжалинского и Ходжавендского районов Азербайджана Общество 13:07
Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении законопроект об учреждении новых орденов и медалей Отечественной войны Политика 12:58
Президент Ильхам Алиев: Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт уже остается позади Политика 12:51
Президент Ильхам Алиев: Армяне называли себя непобедимой армией, воинственным народом, ну и что стало с вашей воинственной армией? Политика 12:48
Парижская коммуна армян в Казахстане. Жители потребовали закрыть свиноферму (ВИДЕО) Социум 12:43
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Агдама от оккупации стало возможным в результате славной военной Победы Политика 12:38
Президент Ильхам Алиев: Автомобильная дорога Агдам-Ханкенди-Шуша откроется через определенное время Политика 12:32
Тестирование вакцины от COVİD-19 может завершиться в апреле-мае - минздрав Азербайджана Общество 12:26
Президент Ильхам Алиев: Для Агдама начинается новый период Политика 12:24
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением Агдама от оккупации Политика 12:19
TANAP выйдет на полную мощность в 2022 году Энергетика 12:14
Передайте маме, что я её очень сильно люблю… Памяти шехидов Карабахской войны Интервью 12:10
Азербайджанский депутат призвал Францию к объективности Политика 12:10
ЕС намерен потратить более €8 млрд на вакцины Pfizer и CureVac Европа 12:06
Христианское наследие в Азербайджане - Албано-Удинская церковь Чотари (ВИДЕО) Культура 12:04
Министр обороны Армении подал в отставку – СМИ Нагорно-карабахский конфликт 12:00
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 11:55
АО «Алматинские электрические станции» закупит запчасти Тендеры 11:52
Необходимо отказаться от всех контактов с Францией - азербайджанский депутат Политика 11:45
EY Азербайджан приглашает предпринимателей участвовать в конкурсе «Предприниматель Года» – крайний срок подачи заявок перенесен до 25 декабря 2020 Общество 11:38
Необъективная позиция Франции направлена против территориальной целостности Азербайджана - Сахиба Гафарова Политика 11:38
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) Политика 11:34
Казахстанская нефтекомпания объявила тендер Тендеры 11:33
Рухани: К июлю 2021 года откроется 9 крупных транспортных проектов Политика 11:33
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 11:30
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 768 Грузия 11:27
Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплачено более 580 млн манатов Финансы 11:26
Новые ордена и медали Азербайджана, учреждаемые в связи с Отечественной войной - СПИСОК Общество 11:24
В Азербайджане сохраняется критическая ситуация в связи с COVİD-19 - TƏBİB Общество 11:11
В выходные дни в период продленного карантина в Азербайджане такси будут работать Общество 10:51
Исконные азербайджанские земли возвращаются к истинным хозяевам – минобороны Турции Турция 10:38
С терминала Джейхан отгружено более 186 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 10:25
Заместитель премьер-министра Узбекистана и глава администрации президента Афганистана обсудили ход многопланового сотрудничества Узбекистан 10:23
Манат укрепился к рублю Финансы 10:13
В Азербайджане учреждается звание "Герой Отечественной войны" Политика 10:10
В 2021 году рост производства табака в Азербайджане превысит 30% Бизнес 09:58
В числе более 700 памятников культуры, разрушенных армянами за период оккупации, 11 памятников мирового значения - АН Азербайджана Общество 09:55
Сегодня состоится очередное заседание парламента Азербайджана Политика 09:37
Турция приветствует освобождение от оккупации Агдамского района Азербайджана – правительство Нагорно-карабахский конфликт 09:33
В Стамбуле открылась выставка, посвященная победе Азербайджана в Карабахе Турция 09:26
Цены на нефть коррекционно растут после снижения ранее Энергетика 09:23
В США за сутки умерли почти 2 тысячи заразившихся коронавирусом США 08:55
В Сеуле началась третья волна коронавируса Другие страны 08:41
Астероид пролетел на рекордно маленьком расстоянии от Земли В мире 08:29
Байден объявит имя госсекретаря США уже на следующей неделе США 08:15
Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район - минобороны Политика 08:05
Глава МИД Китая посетит Японию 24-25 ноября Другие страны 07:54
Мнучин потребовал от ФРС вернуть неистраченные $455 млрд из фонда борьбы с коронавирусом США 07:45
791 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:30
Грузовик в Китае врезался в похоронную процессию Другие страны 07:18
Иран экспортирует 1 тыс. тонн цитрусовых в соседние страны в день Экономика 07:15
ЕС разрешил экспорт корма для домашних животных из Грузии Грузия 07:00
Британия и ЕС приостановили переговоры по Brexit из-за коронавируса Европа 06:36
Число умерших из-за коронавируса в Мексике превысило 100 тысяч Другие страны 06:05
Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии США 05:38
Байден назвал поведение Трампа безответственным США 05:19
Завод по производству полипропилена в Казахстане будет полностью цифровизован Бизнес 05:00
Главный инфекционист США: маски нужно будет носить даже при наличии вакцины от COVID-19 США 04:41
Раскрыта смертельная опасность солнечного света В мире 04:18
Мужчина с холодным оружием напал на людей на западе ФРГ Европа 03:51
В Калифорнии введут частичный комендантский час США 03:33
Самые уязвимые категории населения США начнут получать вакцину от COVID-19 в конце декабря США 03:11
Канада и США продлили режим закрытия границы до 21 декабря США 02:43
Байден не считает обязательным применение санкций и пошлин в отношении КНР США 02:18
Венгрия и Польша заявили, что не могут одобрить бюджет ЕС и фонд восстановления Европа 01:45
В ЕС рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса во второй половине декабря Европа 01:23
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом Россия 01:01
Физики доказали, что вода может существовать в нескольких жидких состояниях В мире 00:40
Главный эпидемиолог Грузии переведен в больницу Грузия 00:15
Сегодня освобождается от оккупации Агдамский район Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 00:02
Минуло 29 лет со дня уничтожения армянами "Ми-8" с представителями политической элиты Азербайджана на борту Политика 00:01
ВОЗ подсчитала, что каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек Европа 19 ноября 23:50
За сутки в мире зарегистрировали более 594 тысяч случаев заражения коронавирусом В мире 19 ноября 23:37
Все новости