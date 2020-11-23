Нас ждет Кельбаджар! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября Азербайджан начал справедливую борьбу, дав достойный ответ вооруженным силам Армении, вновь грубо нарушившим режим прекращения огня.

Свою поддержку азербайджанской армии оказали различные структуры и компании. В министерство обороны страны направила официальное обращение и компания «Huner Group». Аналогичное обращение компания направляла и в период апрельских боев 2016 года, но в министерстве отметили, что необходимости в этом нет. В этот раз через день пришел положительный ответ, и четыре автомобиля скорой помощи вместе с бригадой врачей выехали в направлении фронта, в военный госпиталь Гянджи. Здесь нас встретили командир военного госпиталя полковник-лейтенант Гусейн Гачаев и начальник медицинской службы Асаф Мамедов. Мы около месяца круглосуточно работали здесь, оказывали первую медицинскую помощь раненым, которых привозили с передовой, принимали активное участие в их транспортировке в различные клиники, тяжелораненые практически каждый день доставлялись из Гянджи в военные госпитали Баку. 26 октября нам, персоналу военного госпиталя Гянджи, поручили создать передвижной полевой госпиталь в освобожденных от армянской оккупации районах.

В соответствии с поручением большой медицинский состав под руководством командира госпиталя Гусейна Гачаева, а также два автомобиля скорой помощи, управляемые учредителем «Huner Group» Эхтирамом Гулиевым и мной, вместе с работниками здравоохранения выехали в село Ханлыг Губадлинского района. Там нами было выбрано здание участкового пункта, где и началось развертывание полевого госпиталя. При высокой организации командира военного госпиталя полковника-лейтенанта Гусейна Гачаева и начальника медицинской службы военной части полковника-лейтенанта Асафа Мамедова были организованы две операционные, перевязочная, помещение, где были размещены рентгеновский аппарат и аппарат УЗИ, а также пять палаток, где проводилось лечение. Были установлены генераторы различной мощности, благодаря чему обеспечивалось бесперебойное электроснабжение. Было обеспечено на высоком уровне все необходимое - одежда, питание, места ночевки и т.д. Здесь круглосуточно дежурил наш персонал – Роман, Самир, Рашад, Сабухи, Мехман и другие врачи, операционные медсестры, а также сотрудники охраны, технические работники, проявившие высокий профессионализм, которые встречали раненых, поступавших с линии фронта, близко расположенной к селу Ханлыг. Машинами скорой помощи мы перевозили раненых, состояние которых стабилизировалось, в госпитали в поселке Горадиз.

После того, как начались бои за Шушу, личному составу военного госпиталя Гянджи было дано новое задание - по созданию военного госпиталя в городе Шуша. 8 ноября в связи с освобождением Шуши от оккупации подготовка была ускорена. Несмотря на плохое самочувствие, командир Гусейн Гачаев вместе с нами выехал в Шушу, чтобы непосредственно контролировать процессы. Три машины скорой помощи, две из которых принадлежали компании «Huner Group», вместе с медработниками в тяжелейших условиях по специальной дороге Боюк Таглар-Шуша, которую открыла для нас армия через лесной массив, за два дня добрались до города. После того, как было выбрано подходящее здание, в городе Шуша был создан военный госпиталь, и начался прием раненых. Под руководством ведущего хирурга Романа Чобанова и с участием врачей Самира, Сабухи, Эльшана, операционных медсестер Замины, Эльнары, Нишаны в освобожденной после 28-летней оккупации Шуше была проведена первая операция, и наш персонал оперировал военнослужащего, подорвавшегося на мине, с тяжелым ранением ноги.

Мы также участвовали в работах по уборке в исторической мечети в Шуше, разрушенной армянскими агрессорами, и затем здесь прозвучал первый после окончания оккупации азан. Вместе с военнослужащими наш персонал совершил в Шуше первый пятничный намаз.

Через несколько дней, в течение которых мы продолжали оперировать, поступило задание создать подобный госпиталь в Кельбаджаре. Таким образом, передав созданный здесь военный госпиталь в ведение медицинского персонала другого корпуса, мы под руководством командира Гусейна Гачаева выехали из Шуши, и вернулись в Гянджу.

Были начаты подготовительные работы к развертыванию госпиталя в Кельбаджаре, однако стало известно, что по просьбе Армении срок передачи Кельбаджара Азербайджану был перенесен на 25 ноября. Сейчас наш медперсонал в полном составе продолжает работать в военном госпитале в Гяндже и полевом госпитале, созданном в Губадлы.

Наша команда, которая в сложных условиях в период тяжелых 44-дневных боев вернула к жизни десятки бойцов, с большим нетерпением ждет возвращения Азербайджану Кельбаджарского района, того дня, когда там будет создан первый военный госпиталь. Выражаем глубокую признательность всему личному составу азербайджанской армии. Передаем соболезнования родным и близким шехидов, да упокоит Аллах их души. Раненым хотим пожелать скорейшего исцеления. Слава азербайджанской армии! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный Главнокомандующий!

Насими Пашаев

(Текст: Кямаля Сеидова)