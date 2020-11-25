В поселке Шыхарх Тертерского района начаты работы по ремонту газопровода (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В поселке Шыхарх Тертерского района, населенном вынужденными переселенцами, ликвидируется ущерб, нанесенный газовому хозяйству в результате вероломного обстрела противника во время Отечественной войны.

Об этом в среду сообщили Trend в ПО "Азеригаз".

Было отмечено, что по поручению генерального директора Руслана Алиева из Баку в Тертерский район были отправлены несколько строительных бригад. Также на высоком уровне решается поставка необходимого оборудования.

В настоящее время в 34 жилых зданиях в поселке Шыхарх приостановлено газоснабжение 1172 абонентов. В регионе жители только этого поселка не обеспечены газом.

Все проблемы в других регионах в зоне обслуживания Тертерского регионального управления эксплуатации газа - Агдаме, Агджабеди, Барде, Бейлагане и Физули, где противник нанес ущерб газовому хозяйству в ходе боевых действий, уже устранены.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)