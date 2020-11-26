В еще трех районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено жилье(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева отважная азербайджанская армия написала славную историю побед и освободила наши территории от армянской оккупации. В дни, когда мы живем радостью победы, принимаются меры по обеспечению семей шехидов и инвалидов войны жильем и частными домами. Сегодня министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило лицам из этой категории 19 квартир и частных домов еще в 3-х районах (10 квартир в Лянкяране, 9 частных домов в Сабирабаде и Сальяне).

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, на мероприятии, посвященном предоставлению квартир в Лянкяране, принял участие замминистра Вюсал Насирли и глава ИВ Лянкярана Талех Гарашов.

Замминистра подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана, освободив под руководством нашего Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня территории, которые оставались под оккупацией Армении в течение почти 30 лет, еще раз продемонстрировали, что наша армия - одна из сильнейших в мире. В то же время Азербайджан показал пример незыблемого национального единства в борьбе с врагом. Эта блестящая победа положила конец 30-летней тоске наших вынужденных переселенцев по своей Родине. В рамках масштабного строительства и благоустройства, а также создания социальной инфраструктуры на освобожденных территориях будут созданы предприятия по оказанию социальных услуг и реабилитации.

Заместитель министра рассказал о работе по обеспечению жильем семей шехидов и граждан, утративших здоровье в борьбе за территориальную целостность нашей страны. Он отметил, что по поручению Президента Азербайджана эта работа расширяется из года в год.

Было отмечено, что в 2018 году министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 626 квартир и частных домов, а в 2019 году - на 50 процентов больше, чем в 2018, а именно 934 квартиры и частных дома. В 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны будет передано рекордное количество - не менее 1500 квартир и частных домов. Подавляющее большинство из них уже передано своим владельцам.

Всего за истекший период данной категории граждан было передано 8423 квартиры и частных дома. В соответствии с поручением главы государства, министерство труда и социальной защиты населения проведет соответствующую работу по поддержке семей погибших в Отечественной войне, инвалидов войны, а также по обеспечению их квартирами и домами.

Талех Гарашов отметил, что государственная забота о социальной сфере постоянно возрастает, и в Лянкяранском районе продолжаются масштабные меры по социальной защите.

Члены семей шехидов, обеспеченных домами, инвалиды Карабахской войны сказали, что главным подарком для них стала победа над врагом в Отечественной войне. Было отмечено, что водружение Государственного флага Азербайджана на освобожденных землях вызывает чувство гордости. Была выражена глубокая признательность Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за то, что он подарил народу нескончаемую радость победы, а также предоставил им квартиры в дни этой победы.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)