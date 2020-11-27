В Баку усилен контроль над дезинфекцией автобусов (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Баку усилен контроль над дезинфекцией автобусов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

"С первого дня пандемии для защиты здоровья пассажиров продолжаются антиэпидемические меры. Ежедневно автобусы 30 производственных баз, возвращающиеся вечером с рейсов, проходят очистку и обрабатываются специальными дезинфекционными растворами. Сотрудники БТА ежедневно контролируют этот процесс», - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)