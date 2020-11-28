Состоялись похороны главы ИВ Агсуинского района
Общество 28 ноября 2020 12:26 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Состоялись похороны главы Исполнительной власти Агсуинского района Вахида Тагиева.
Как сообщает в субботу Trend, он был похоронен на Бинагадинском кладбище в Баку.
Отметим, что глава ИВ скончался вчера в клинике, где проходил лечение.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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