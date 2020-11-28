Состоялись похороны главы ИВ Агсуинского района

БАКУ /Trend/ - Состоялись похороны главы Исполнительной власти Агсуинского района Вахида Тагиева.

Как сообщает в субботу Trend, он был похоронен на Бинагадинском кладбище в Баку.

Отметим, что глава ИВ скончался вчера в клинике, где проходил лечение.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

Войти Логин или e-mail Пароль Войти Регистрация Забыл пароль Войти с Facebook Войти с Facebook

Регистрация Имя * Фамилия * Логин или e-mail * Телефон Компания Индустрия Пароль * Подтверждение пароля * Регистрация Войти с Facebook Войти с Facebook