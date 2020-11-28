На территории месторождения "Човдар" ЗАО AzerGold прошла озеленительная акция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов, министерство экономики и ЗАО AzerGold провели совместную акцию по посадке деревьев на территории месторождения "Човдар" в Дашкесанском районе Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе ЗАО, в мероприятии, организованном с целью увеличения площади зеленых насаждений и внесения вклада в обеспечение экологического баланса, приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заместитель министра экономики, председатель Наблюдательного совета ЗАО AzerGold Ровшан Наджаф, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов и другие лица.

В рамках акции было посажено более 3000 саженцев ясеня, клена и акации, озеленен участок площадью в четыре гектара, а также на специально отведенном участке были посеяны семена дуба, ясеня и клена.

Напомним, что такого рода экологические мероприятия проводятся на территории месторождения "Човдар" регулярно. В результате озеленительных акций, проведенных здесь по сей день, было посажено более 10 000 различных деревьев и кустарников, озеленено более 15 гектаров территории. Наряду с этим, с целью последующего использования в озеленении участка площадью в 40 гектаров, здесь ранее было посеяно более 100 тысяч семян дуба.

Следует отметить, что будучи горнодобывающей компанией, занимающейся разработкой месторождений металлов, ЗАО AzerGold уделяет огромное внимание экологическим вопросам и принимает все необходимые меры для минимизации воздействия производственных процессов на окружающую среду. Так, в рамках программы экологического мониторинга на территории предприятия регулярно замеряется уровень запыленности, производятся анализы проб воды и почвы. Наряду с этим, все отходы производства утилизируются в соответствии с требованиями законодательства, ртутные и угольные отходы, отходы масел, аккумуляторы и PET-бутылки направляются на вторичную переработку.