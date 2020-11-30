Минтруда Азербайджана взяло под свою опеку солдата, раненного в ходе Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с распространением в соцсети информации о нуждах семьи жителя Газахского района Кянана Мусаева, раненного в период Отечественной войны, сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана встретились с этой семьей.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в "Facebook" написал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникации Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Талыбов сказал, что после лечения Кянану Мусаеву, потерявшему часть ноги в ходе боев за освобождение оккупированных территорий, будет предоставлен протез протез. Уже завтра ему передадут инвалидную коляску.

Пособие и пенсия по инвалидности для Кянана будут определены после определения степени инвалидности:

"Учитывая, что его мать, Мамедова Махаббат, была безработной, министерство предоставило ей работу", - добавил завотделом министерства.