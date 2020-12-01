Водители автомобилей, въезжающих на спецполосы без разрешения, будут штрафоваться - Вагиф Асадов

БАКУ /Trend/ - В Баку автомобили, въезжающие на специально созданные полосы, будут оштрафованы на 40 манатов.

Об этом журналистам сказал начальник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции города Баку полковник Вагиф Асадов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что в настоящее время на улице М. Усейнова по направлению в центр столицы организована полоса для свободного движения автобусов: «На ней установлены соответствующие дорожные знаки. Эта полоса предназначена для движения общественного транспорта. Планируется создание таких полос на 10 улицах и проспектах столицы. Движение других автомобилей по этим полосам запрещено, в противном случае водители будут привлечены к ответственности».

Асадов отметил, что другие автомобили, въезжающие на эти полосы, будут выявляться специальными техническими средствами: «Водители этих автомобилей будут оштрафованы на 40 манатов».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)