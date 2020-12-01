Машины скорой помощи будут быстрее доезжать по спецполосам - Бактрансагентство

БАКУ /Trend/ - Специальные полосы для автобусов, которые будут созданы в Баку Бакинским транспортным агентством (БТА), создадут условия для беспрепятственного движения, в основном, средств спецтранспорта в период пандемии.

Об этом во вторник сказал журналистам глава пресс-службы Агентства Маис Агаев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что полосы также поспособствуют тому, что пассажиры будут вовремя добираться домой: "Полоса, созданная по ул. Микаэля Усейнова, устранит опоздания в часы пик маршрутов, въезжающих с южного направления к центру города. В настоящее время пассажирские автобусы опаздывают, но после того, как спецполосы будут введены в действие, эта проблема будет устранена, опоздания будут сокращены с 20 до 4 минут».

Агаев также добавил, что в ближайшие дни на проспектах Гара Гараева и Ататюрка тоже начнут создаваться спецполосы: «По ним могут ехать только регулярные автобусы и экспресс-автобусы, а движение автомобилей запрещено. По спецполосам могут передвигаться и средства оперативного транспорта».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)