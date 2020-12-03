Минобразования Азербайджана о продолжении обучения в докторантуре выпускников программы MBA

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана прокомментировало вопрос в связи с недавними обращениями выпускников программы MBA (магистра делового администрирования) с просьбой помочь им в продолжении учебы в докторантуре.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, процесс приема в докторантуру регулируется "Правилами создания докторантур и приема в докторантуры". В 2019 году эти правила приема были изменены. Согласно поправке, в докторантуру по программе доктора философии на конкурсной основе принимаются граждане Азербайджана, получившие степень магистра и защитившие кандидатскую диссертацию. В соответствии с изменениями, внесенными в правила приема, в 2020 году внесены изменения и в магистерский диплом, и после слов "продолжить обучение в докторантуре" добавлены слова "в отношении тех, кто защитил магистерскую диссертацию". Поскольку данные изменения в законодательстве направлены на подготовку в докторантуре специалистов более высокого уровня, обладающих исследовательскими навыками, они предоставляют возможность участвовать во вступительных экзаменах в докторантуру выпускникам программы MBA и только тем, кто защитил магистерскую диссертацию.

С учетом многочисленных обращений выпускников программы MBA и их желания продолжить образование, а также пункта 14 статьи 149 Конституции Азербайджанской Республики, министерство образования сообщает, что для поступивших на программу МВА до этого изменения в законодательстве (13 ноября 2019 года) будет создана возможность участвовать во вступительных экзаменах на докторантуру по экономическим наукам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)