Обнародован процент смертности от коронавируса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 41-я неделя пандемии коронавируса.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала член Рабочей группы по вопросам инфекционных болезней TƏBİB Назрин Мустафаева, сообщает в среду Trend.

Мустафаева отметила, что по тестам, взятым до сегодняшнего дня в Азербайджане, самый высокий процент заражения составил 29%: "В Азербайджане смертность от коронавируса составила 1,1%, что является одним из низких показателей".

По ее словам, в мире смертность от коронавируса возросла до 3,6%.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)