Обнародован процент смертности от коронавируса в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 41-я неделя пандемии коронавируса.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказала член Рабочей группы по вопросам инфекционных болезней TƏBİB Назрин Мустафаева, сообщает в среду Trend.
Мустафаева отметила, что по тестам, взятым до сегодняшнего дня в Азербайджане, самый высокий процент заражения составил 29%: "В Азербайджане смертность от коронавируса составила 1,1%, что является одним из низких показателей".
По ее словам, в мире смертность от коронавируса возросла до 3,6%.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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