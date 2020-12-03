В Азербайджане будет разработан Детский кодекс

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей предусматривает разработать в 2021-2022 годах проект Детского кодекса.

Об этом в четверг сказал Trend помощник председателя Госкомитета Фарид Адилов.

По его словам, первое направление в Плане деятельности по реализации Стратегии относительно детей на 2020-2030 годы заключается в усовершенствовании нормативно-правовой базы в сфере защиты детей и формировании институциональных механизмов в этой области с изучением международного опыта.

"Сюда входит повышение эффективности Комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних, а также органов опеки и попечительства местных исполнительных властей, предотвращение насилия в отношении детей, разработка требований к качеству услуг в государственных и негосударственных детских учреждениях, реабилитация и интеграция безнадзорных и социально уязвимых детей в общество, совершенствование нормативной базы инклюзивного образования и подготовка предложений в этом направлении. Согласно Плану, также планируется создать рабочий механизм по выявлению детей, находящихся в тяжелых жизненных условиях, и реализовать меры в этой сфере", - сказал Фарид Адилов.

Он добавил, что по этим направлениям Плана действий в 2021-2022 годах планируется подготовить проект Детского кодекса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)