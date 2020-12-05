Неописуемая красота Кельбаджара (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Когда мы проезжали через Муровдаг, я был потрясен перехватившей дыхание красотой Кельбаджара, смотря с высоты почти четырёх тысяч метров.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный французский журналист и фотограф иранского происхождения Реза Дегати, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что стоявшие на страже азербайджанские солдаты напомнили ему о войне, то, что эти места около 30 лет были оккупированы армянскими войсками: "В 1993 году десятки тысяч мирных жителей стали беженцами. В холодную зимнюю пору они были вынуждены перейти через эти горы. Армянские солдаты отнимали у них вещи, забирали у женщин драгоценности, отбирали теплую верхнюю одежду и обувь. Чтобы остаться в живых люди должны были преодолеть горы, однако, идти босым через горы означало гибель. Регион совсем недавно освобожден от оккупации, а армяне, уходя с этих мест, подожгли дома, убили скот, нанесли ущерб природе этого края. Я поехал в Муровдаг, чтобы увидеть все произошедшее здесь своими глазами. И вот я стою и просто любуюсь неописуемой красотой природы Кельбаджара".

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)