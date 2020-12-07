В Азербайджане обсуждено применение опыта Сингапура в сфере разработки учебников

БАКУ /Trend/ - При поддержке министерства образования Азербайджана и Института образования Коммуникационной платформой для преподавателей T-network была организована онлайн-дискуссия на тему "Новый этап в учебниках: сингапурская модель".

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече с участием азербайджанских и сингапурских экспертов обсуждалось текущее состояние учебников и опыт Сингапура в области их разработки.

В ходе обсуждений был изучен опыт использования учебников для старших классов в системе образования Сингапура, являющейся по итогам международного оценивания лидером в данной сфере, а также были затронуты критерии разработки качественного учебника, новые вызовы, которые создает современная эпоха в этой работе, текущее состояние учебников. Также состоялся обмен мнениями об ожидаемых эффектах и ​​нововведениях от учебников, которые планируется улучшить в рамках сотрудничества министерства образования с Сингапуром.

Исполняющий обязанности директора Института образования Анар Нагиев сказал, что в рамках сотрудничества с Сингапуром, который занимает лидирующую позицию в данной сфере по итогам международных оценочных программ, будет сформировано своеобразное содержание учебников.

Отметив, что Кабинет министров утвердил "Государственные стандарты общего образования в Азербайджане", Анар Нагиев сказал, что согласно этому документу в 5-м классе запланировано преподавание "Природы". Для этого на начальном этапе совместного проекта с сингапурским издательством на основе консультаций зарубежных экспертов будут проанализированы учебные материалы на уровне начального образования по курикулуму, учебно - образовательные материалы по преподаванию естественных наук. Также будет изучен международный опыт и тренды XXI века, и будут вноситься обновления на основании соответствующих рекомендаций. С целью совершенствования образовательных программ по естественным наукам и подготовки учебников будет организовано дистанционное обучение азербайджанских преподавателей.

В ходе обсуждений, прошедших под модераторством главного специалиста по исследованию и развитию T-network Гошгара Магеррамова, выступили советник министра образования Азербайджана Эльнур Насибов, замдиректора Института образования Улькяр Бабаева, исполнительный директор сингапурского издательства Alston Ви Чи Сим, региональный директор по Центральной Азии издательского дома Marshall Cavendish Хаири Салехуддин бин Аббдулла, учитель физики Ялчын Исламзаде, учитель химии Эльмир Манафов, учитель биологии Гасан Гасанов, учитель математики Вугар Мусаев.

Обсуждения транслировались в прямом эфире на странице министерства образования Азербайджана в Facebook.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)