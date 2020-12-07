Нынешнее состояние знаменитой статуи перед драмтеатром в освобожденном от оккупации Агдаме (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Всемирно известный фотожурналист Реза Дегати в очередной раз поделился снимками из освобожденного от армянской оккупации Агдама.
Назвавший нынешний Агдам "Хиросимой XXI века" Дегати обнаружил и сфотографировал то, что осталось от знаменитой статуи, которая когда-то украшала фонтан перед Агдамским государственным драматическим театром.
«Я обнаружил обломки статуи в километре от развалин здания театра. Она раздроблена на куски, голову найти не удалось», - поделился фотограф.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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