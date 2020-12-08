Служба ASAN о целях нового Фонда "YAŞAT" для семей шехидов и раненых

БАКУ /Trend/ - Новый Фонд "YAŞAT" создан для того, чтобы оказывать дополнительную помощь государственной поддержке по обеспечению раненых в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджана.

Об этом сказал председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN) Ульви Мехтиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что члены гражданского общества хотят оказывать поддержку членам семей шехидов и ветеранам Карабахской войны: "Фонд нацелен на создание платформы для прозрачности поддержки членами гражданского общества семей шехидов и ветеранов Карабахской войны. На платформе будет размещена подробная информация о шехидах и раненых, а также все смогут наблюдать куда и как расходуются пожертвования, выделенные семьям шехидов и раненым. То есть, этот Фонд будет Фондом нашего общества, наших граждан. У каждого человека, делающего пожертвования, будет "личный кабинет" на этой платформе, посредством которого будет контролироваться расход средств на пожертвования. Здесь также будет размещена информация о семье, для которой внесены пожертвования".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)