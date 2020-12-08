В Турции состоялось открытие проспекта "Азербайджан" и Карабахского квартала (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Турции состоялось открытие проспекта "Азербайджан".

Об этом во вторник сказал Trend принявший участие в церемонии открытия председатель Центра международных исследований Самир Адыгезялли.

Он отметил, что проспект находится в провинции Ван. Наряду с проспектом "Азербайджан", в провинции состоялось открытие Карабахского квартала.

"В мероприятии приняла участие азербайджанская делегация во главе с руководителем Международного центра диаспоры Исмаилом Агаевым. В церемонии также участвовали руководящие лица провинции Ван, представители интеллигенции и общественности", - сказал Адыгезялли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)