Утвержден закон Азербайджана "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил закон "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей".

Как сообщает во вторник Trend, закон определяет правовые основы донорства и трансплантации человеческих органов в Азербайджане, права и обязанности доноров, реципиентов, медицинских учреждений и медицинского персонала, работающего в сфере трансплантации органов, а также отношения в данной сфере.

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