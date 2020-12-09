Тургут Халилбейли – первый врач, погибший за освобождение Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Тургут каждый месяц выделял 200 манатов из своей зарплаты для неимущих, больных и нуждающихся. Мы узнали об этом после того, как он погиб.

Об этом в среду сказал Trend Надир Халилбейли – отец Тургута Халилбейли, павшего шехидом в Отечественной войне.

По его словам, Тургут всегда верил в освобождение земель: «Сын был необычным ребенком, с детства мог найти общий язык с каждым, и все – от мала до велика – были его друзьями. Он был добрым, улыбчивым, одаренным ребенком, с шестого класса учился в турецком лицее, по окончании которого поступил в Медицинский университет по специальности военный врач. Завершив обучение, Тургут был направлен в качестве военврача в Бейлаган».

По словам Надира Халилбейли, Тургут должен был работать в тыловом госпитале, но попросился на передовую: «В последний раз, когда мы встретились, он сказал, что все в порядке. На прощание сын шепнул мне, чтобы я не говорил матери, где он служит, дабы не волновать её. Я ему ответил, чтобы он не беспокоился, что я еще приеду, и мы увидимся. Тургут же мне ответил: «Отец, не переживай, следующая наша встреча будет уже в Кельбаджаре». Он всегда верил, что земли будут освобождены».

Мать Тургута Халилбейли – Алмаз Гусейнова сказала, что Тургут не смог бы остаться в тылу, когда его друзья на передовой: «Я не знала, что сын на фронте. Каждый раз, когда мы разговаривали по телефону, он говорил, что все хорошо, не хотел меня беспокоить. Узнав о том, что я знаю о его нахождении на линии фронта, сказал, что его долг помогать раненым товарищам. Тургут должен был помогать солдатам и офицерам в госпитале, но захотел участвовать в боевых действиях. Мы каждый день разговаривали с ним по телефону, но в тот день, когда он стал шехидом, поговорили утром, больше вестей от него не было».

Сослуживцы Тургута рассказали, что он погиб, спасая одного из раненых товарищей: «Однажды вместе с сослуживцами он попал под минометный огонь в Джабраиле. Тургут помогал раненым. Двоих он перетащил до укромного места, и был убит, накрыв собой третьего раненого…»

По словам матери Тургута, этот военнослужащий сейчас жив, несколько дней назад звонил, сказав, что навестит их. «Мой сын погиб за Родину»,- сказала я ему.

Отметим, что Тургут Халилбейли стал шехидом 7 октября в боях, шедших за Джабраил. Он первый врач, который погиб за освобождение Карабаха.

(Автор: Джейхун Алекперов, Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)