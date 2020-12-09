Фонд "YAŞAT" - прекрасная инициатива, служащая единству и солидарности нашего народа - председатель комитета Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Создание по указу Президента Ильхама Алиева фонда "YAŞAT" для поддержки семей шехидов и раненых ценится крайне высоко.

Об этом в среду сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев всегда держит в центре внимания всех граждан Азербайджана, в частности наших солдат и офицеров, семьи шехидов и раненых.

"Создание такого фонда с учетом пожеланий людей крайне целесообразно. Фонд "YAŞAT" является продолжением единства, силы и сплоченности народа Азербайджана вокруг Верховного Главнокомандующего. Любой человек сможет перечислить в этот фонд желаемую сумму денег, и тем самым проявить поддержку семей наших солдат и офицеров, с честью и достоинством выполнивших свой долг перед Родиной. Каждый будет гордиться этим поступком, испытывая чувство удовлетворения.

Все шаги, предпринятые Президентом Ильхамом Алиевым, находят отклик в душе народа Азербайджана, и высоко ценятся обществом. Считаю, что создание такого фонда имеет большое значение. Эта прекрасная инициатива служит единству и солидарности нашего народа", - добавил Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)