На освобожденных территориях Азербайджана будет создан Карабахский университет

БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) разработала План действий по исследовательским работам на освобожденных от оккупации территориях страны.

Как сообщает в субботу Trend, на освобожденных территориях будет создан Карабахский университет.

"Предусматривается предоставить научную и кадровую поддержку для формирования Карабахского регионального научного центра и Карабахского университета, а также обеспечить их приборами и оборудованием", - говорится в сообщении НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)