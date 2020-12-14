В Азербайджане семьям шехидов в этом году будут предоставлены 1500 квартир
БАКУ /Trend/ - В текущем году 1500 семьям шехидов будут предоставлены квартиры.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, сообщает в понедельник Trend
Он отметил, что в 2020 году семьям шехидов уже предоставлено более 1100 квартир: «В настоящее время проводится работа по предоставлению квартир остальным семьям шехидов».
Талыбов добавил, что в этом году инвалидам войны планируется предоставить 400 автомобилей: "Некоторым семьям автомобили уже предоставлены".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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