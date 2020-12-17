Завтра в Баку ожидается дождливая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди. Со второй половины дня осадков преимущественно не ожидается. Утром слабый туман, прогнозируется умеренный север-западный ветер, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 767 до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В регионах Азербайджана 18 декабря временами пройдут дожди, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивного характера, который, начиная с западных районов, постепенно прекратится к полудню. Местами ожидается туман. Восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-4, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)