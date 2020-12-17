Общественное объединение "Региональное развитие" запускает новый проект для волонтеров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Региональное развитие" запускает новый проект для волонтеров.

Как сообщили в четверг Trend в Общественном объединении, основная цель - обеспечить активное участие волонтеров в деятельности Объединения, а также стимулировать их к повышению своих знаний и навыков, личностному развитию и успешной карьере. Программа также направлена на повышение чувства социальной ответственности среди молодых людей, поддержку их сетевого взаимодействия и социализации по всей стране.

В данном контексте для волонтеров будут организованы тренинги и семинары, с их участием будут проводиться различные проекты, мероприятия и социальные акции, а также будет оказана поддержка молодым людям в реализации их инициатив.

Каждый в возрасте от 17 до 29 лет, желающий участвовать в деятельности Объединения, может подать заявку на участие в программе, зарегистрировавшись в качестве волонтера.

Желающие пройти регистрацию, могут обратиться по этой ссылке.

Программа будет запущена в январе 2021 года.

Более подробная информация доступна на сайте www.riib.az и в аккаунтах Общественного объединения в социальных сетях.

(Текст: Турал Гараджаев)