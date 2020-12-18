В Азербайджане увеличиваются штрафы против нарушителей карантинного режима

БАКУ /Trend/ - Нарушителей карантинного режима в Азербайджане будут штрафовать на более крупные суммы.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, за нарушение санитарно-гигиенического и карантинного режимов предлагается штрафовать физических лиц на сумму от 200 до 400 манатов, должностных лиц - от четырёх до 10 тысяч манатов, либо в зависимости от обстоятельств дела, с учетом личности виновного предусматривается административный арест на срок до одного месяца, а юридических лиц штрафовать на сумму от пяти до 11 тысяч манатов.

Сообщается, что в настоящее время на физлиц налагается штраф в размере от 200 до 400 манатов, на должностных лиц - от трёх до четырёх тысяч манатов, либо в зависимости от обстоятельств дела, с учетом личности виновного, применяется административный арест на срок до одного месяца, а на юридических лиц - штраф от четырёх до 10 тысяч манатов.

Изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)