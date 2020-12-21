Условия жизни семьи участника Отечественной войны Гасана Мехтиева также в центре внимания

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана посетили военнослужащего Гасана Раджаб оглу Мехтиева, раненного в Отечественной войне, и ознакомились с социальным положением его семьи.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, до того, как отправиться на войну, Гасан был привлечен к общественным работам центром DOST и получал зарплату.

В ближайшие дни будет установлена степень его инвалидности, после чего он будет обеспечен ежемесячной пенсией, а также пособием и реабилитационными средствами.

Во время встречи с семьей Мехтиева, проживающей в Саатлинском районе, выяснилось, что отец и мать Гасана не работают. Поэтому, учитывая их пожелания, было принято решение создать для семьи частное малое хозяйство в рамках программы самозанятости.

Поскольку брат участника войны Эльгюн трудится на сезонной работе, принимаются меры по обеспечению его постоянной работой со следующего года.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)